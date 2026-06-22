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Навроцкий заявил Зеленскому о неприятии бандеровской символики в Польше

Ведомости

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что разногласия между Варшавой и Киевом по вопросам исторической памяти не связаны с внутренней политикой страны. Об этом сообщает Polsat News.

Навроцкий отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который до этого связал лишение его ордена Белого орла с политической борьбой за кресло премьера в Польше. По словам польского президента, спор касается исключительно оценки исторических событий. Он отметил, что все поляки «знают и понимают, какой вред украинские националисты причинили полякам и польским детям».

«Спор касается восприятия исторических вопросов и того, что в Польше мы не принимаем красно-черный бандеровский флаг», – заявил Навроцкий.

Зеленский пригрозил президенту Польши

Политика / Международные новости

19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла – высшей государственной награды Польши. Решение было принято после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений ВСУ наименование в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

После этого руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Он также раскритиковал Варшаву за попытки, по его мнению, диктовать Украине подход к трактовке исторических событий.

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