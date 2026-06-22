Навроцкий заявил Зеленскому о неприятии бандеровской символики в Польше
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что разногласия между Варшавой и Киевом по вопросам исторической памяти не связаны с внутренней политикой страны. Об этом сообщает Polsat News.
Навроцкий отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который до этого связал лишение его ордена Белого орла с политической борьбой за кресло премьера в Польше. По словам польского президента, спор касается исключительно оценки исторических событий. Он отметил, что все поляки «знают и понимают, какой вред украинские националисты причинили полякам и польским детям».
«Спор касается восприятия исторических вопросов и того, что в Польше мы не принимаем красно-черный бандеровский флаг», – заявил Навроцкий.
19 июня Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла – высшей государственной награды Польши. Решение было принято после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений ВСУ наименование в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия,
После этого руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Он также раскритиковал Варшаву за попытки, по его мнению, диктовать Украине подход к трактовке исторических событий.