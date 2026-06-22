Навроцкий заявил Зеленскому о неприятии бандеровской символики в Польше

Навроцкий отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который до этого связал лишение его ордена Белого орла с политической борьбой за кресло премьера в Польше. По словам польского президента, спор касается исключительно оценки исторических событий. Он отметил, что все поляки «знают и понимают, какой вред украинские националисты причинили полякам и польским детям».