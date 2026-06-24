Alibaba подала в суд на Пентагон для исключения ее из военного списка КНР
Компания Alibaba подала иск против минобороны США в федеральный суд Сан-Хосе (штат Калифорния), требуя исключить ее из списка компаний, предположительно связанных с вооруженными силами Китайской Народной Республики (КНР). Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на соответствующее заявление.
Представитель Alibaba опроверг сведения «о каких-либо связях с китайскими военными или стратегиями слияния военной и гражданской сфер, назвав решение Пентагона произвольным и необоснованным», указано в материале.
В начале июня минобороны США внесло несколько китайских технологических компаний, включая Alibaba и Baidu, в список фирм, которые, как утверждает Вашингтон, имеют связи с китайской армией. Решение лишило их доступа к американским военным контрактам. Baidu назвала предположения о своей принадлежности к военным компаниям совершенно беспочвенными. Минторг КНР тогда заявил, что санкции США противоречат консенсусу, достигнутому лидерами двух стран во время визита Дональда Трампа в Китай в мае.
8 июня Пентагон внес Alibaba, Baidu, BYD и NIO в черный список за предполагаемое сотрудничество с Народно-освободительной армией Китая. 14 июня минторг Китая выразил недовольство этим решением. 22 июня ABC сообщил, что Пекин ввел экспортные ограничения в отношении 10 американских компаний, связанных с оборонной промышленностью, а также запретил госучреждениям КНР закупать продукцию 46 американских фирм, включая Lockheed Martin и Raytheon.