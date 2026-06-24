Alibaba подала в суд на Пентагон для исключения ее из военного списка КНР

В начале июня минобороны США внесло несколько китайских технологических компаний, включая Alibaba и Baidu, в список фирм, которые, как утверждает Вашингтон, имеют связи с китайской армией. Решение лишило их доступа к американским военным контрактам. Baidu назвала предположения о своей принадлежности к военным компаниям совершенно беспочвенными. Минторг КНР тогда заявил, что санкции США противоречат консенсусу, достигнутому лидерами двух стран во время визита Дональда Трампа в Китай в мае.