Памфилова: решение Верховного суда по иску к ДЭГ стало «жирной точкой» в спорах

Памфилова также напомнила, что Толстогузов был одним из разработчиков комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2017 г., в отношении которых сейчас проходят проверки. «Для нас это, конечно, ситуация очень неприятная. И я думаю, что Виктор Леонидович тоже должен задуматься о своей роли в этой неприятной ситуации», – заключила она.