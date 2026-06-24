Памфилова: решение Верховного суда по иску к ДЭГ стало «жирной точкой» в спорах
Отказ Верховного суда удовлетворить иск с требованием признать незаконным порядок проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) ставит точку в спекуляциях вокруг системы. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.
«Верховный суд подтвердил нашу с вами правоту. И это действительно, мы можем уже с вами поставить точку, жирную такую точку, связанную с политическими спекуляциями по этому поводу и огульными обвинениями в адрес организаторов и разработчиков ДЭГ», – сказала Памфилова.
Она отметила, что иск ведущего инженера МГТУ им. Баумана Виктора Толстогузова был первой попыткой поставить ДЭГ под сомнение в рамках законной процедуры. «Я даже благодарна ему за это, потому что уже уважаемая инстанция, Верховный суд, подтвердил нашу с вами правоту», – добавила глава ЦИК.
Памфилова также напомнила, что Толстогузов был одним из разработчиков комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2017 г., в отношении которых сейчас проходят проверки. «Для нас это, конечно, ситуация очень неприятная. И я думаю, что Виктор Леонидович тоже должен задуматься о своей роли в этой неприятной ситуации», – заключила она.
4 мая «Ведомости» писали, что Верховный суд принял к рассмотрению иск Толстогузова к ЦИК, в котором оспаривался порядок проведения ДЭГ. Истец утверждал, что система непрозрачна, не позволяет провести контрольный подсчет голосов, а электронные бюллетени после заполнения навсегда исчезают с экранов.
3 июня ЦИК представил в Верховный суд возражения на иск, настаивая на том, что процедура ДЭГ гарантирует личное и тайное голосование, а доводы истца не соответствуют положениям порядка.
4 июня Верховный суд отказал в удовлетворении иска, признав законным порядок применения ДЭГ. Толстогузов заявил, что не удовлетворен решением и намерен его обжаловать.