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При атаке ВСУ на жилой дом в Горловке обрушился подъезд, погибли три человека

Ведомости

В результате удара беспилотника по пятиэтажному жилому дому в Горловке обрушился целый подъезд, погибли три человека. Об этом журналистам сообщил глава города Ивана Приходько, передает «РИА Новости».

По его словам, атака была совершена около 01:30 ночи 24 июня. Беспилотник, который, по оценке мэра, имел очень большие размеры и нес около 12 кг тротила, ударил по дому на улице Миллеровская. В результате взрыва и пожара площадью 200 кв. метров полностью разрушен подъезд, в котором находятся 15 квартир.

В момент удара в подъезде находились 10 человек. Спасателям удалось эвакуировать семерых по сохранившемуся лестничному маршу. Из-под завалов извлечены тела троих погибших. Среди них, как уточнил Приходько, – 87-летняя женщина и 22-летний мужчина. Одна женщина получила серьезные ранения и была госпитализирована.

Путин поручил минимизировать последствия украинских атак на инфраструктуру

Политика / Власть

Глава города сообщил, что жильцы разрушенного подъезда будут переселены в маневренный фонд в течение одних-двух суток. Спасательные работы на месте обрушения завершены, для их проведения привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы техники МЧС России.

24 июня в Севастополе в результате массированной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения, пострадали два человека. В ночь на 24 июня при атаке БПЛА на Нижегородскую область погибли два человека, еще двое госпитализированы, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные и профильные ведомства в круглосуточном режиме работают над минимизацией последствий украинских ударов по объектам на территории России.

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