При атаке ВСУ на жилой дом в Горловке обрушился подъезд, погибли три человека

24 июня в Севастополе в результате массированной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения, пострадали два человека. В ночь на 24 июня при атаке БПЛА на Нижегородскую область погибли два человека, еще двое госпитализированы, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные и профильные ведомства в круглосуточном режиме работают над минимизацией последствий украинских ударов по объектам на территории России.