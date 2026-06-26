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Постпред РФ: взнос Армении в общий бюджет ОДКБ составил 10%

Ведомости

Доля Армении в общем бюджете Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) составляет 10%. Об этом постпред России при ОДКБ Виктор Васильев сообщил «РИА Новости».

По его словам, Ереван уже два года не перечисляет эти средства. Васильев также добавил, что бюджет организации на 50% состоит из российских взносов. Остальные члены ОДКБ вносят по 10%.

22 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Ереван может столкнуться с ограничением своих прав в рамках ОДКБ при дальнейшем невыполнении финансовых обязательств перед организацией. 10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что страны – участницы организации договорились проработать вопрос о применении к Армении санкций из-за неуплаты членских взносов.

Постпред РФ: Россия ждет от Армении решения по участию в ОДКБ

Политика / Международные отношения

5 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на предвыборных дебатах, что Ереван не намерен возвращаться к полноценному участию в ОДКБ и в будущем может принять решение о выходе из объединения.

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