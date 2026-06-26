Постпред РФ назвал ответственных за вопрос о приостановке членства в ОДКБ
Вопрос о приостановке членства или исключении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решается Советом коллективной безопасности на уровне президентов стран-участниц. Об этом постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил «РИА Новости».
«Вопрос о приостановке членства или об исключении уже решается Советом коллективной безопасности, то есть президентами», – сказал он.
22 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Ереван может столкнуться с ограничением своих прав в рамках ОДКБ при дальнейшем невыполнении финансовых обязательств перед организацией. 10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны – участницы ОДКБ договорились проработать вопрос о применении к Армении санкций из-за неуплаты членских взносов. По словам Васильева, доля Армении в общем бюджете ОДКБ составляет 10% и Ереван уже два года не перечисляет эти средства.
5 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не планирует возвращаться к полноценному участию в ОДКБ и в будущем может принять решение о выходе из объединения.