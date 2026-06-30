Полянский: представители стран ОБСЕ непублично соболезнуют России из-за атак ВСУ
Представители ряда стран – участников ОБСЕ после атак ВСУ в частном порядке выражают соболезнования российской стороне, однако не делают подобных заявлений публично. Об этом в эфире телеканала RT сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, такие обращения происходят за закрытыми дверями. Он отметил, что представители ОБСЕ делают это, когда никто не видит, и говорят очень правильные слова. Полянский сказал, что российская сторона ценит подобные жесты, однако многим государствам не хватает решимости озвучить свою позицию открыто.
Полянский также связал такую ситуацию с позицией Европейского союза.
Ночью 30 июня Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В Подмосковье отразили нападение 60 БПЛА в различных городских округах. В Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом, погиб шестимесячный ребенок. С вечера 29 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 61 беспилотник ВСУ, летевший в направлении Москвы, передавал мэр столицы Сергей Собянин.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал международное сообщество обратить внимание на украинские удары по российским регионам.