Полянский: представители стран ОБСЕ непублично соболезнуют России из-за атак ВСУ

По словам дипломата, такие обращения происходят за закрытыми дверями. Он отметил, что представители ОБСЕ делают это, когда никто не видит, и говорят очень правильные слова. Полянский сказал, что российская сторона ценит подобные жесты, однако многим государствам не хватает решимости озвучить свою позицию открыто.