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В Уганде выявили изолированный случай вируса Марбург

Ведомости

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о подтвержденном изолированном случае заболевания вирусом Марбург в Уганде, передает Reuters.

Вирус выявлен у умершего полуторагодовалого ребенка в округе Кьегегва на западе Уганды. По данным медиков, у контактировавших с заболевшим лиц симптомы не развились, а активных случаев заболевания вирусом Марбург в стране сейчас нет. При этом представитель министерства здравоохранения Уганды заявил, что ему неизвестно о вспышке инфекции. В последний раз вспышка лихорадки Марбург фиксировалась в стране в 2017 г.

27 июня академик РАН Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам отказаться от поездок в зарубежные страны для летнего отпуска из-за риска заражения опасными инфекциями и неподходящих климатических условий.

19 июня стало известно, что США намеренно скрыли сведения о биологических лабораториях на Украине и в других странах. В перечень патогенов, хранившихся в этих лабораториях, входят сибирская язва, туляремия, туберкулез, африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла, ближневосточный респираторный синдром (MERS), тяжелый острый респираторный синдром (SARS), лихорадки Марбург, Эбола и Ласса, чума, а также риккетсиозы и другие опасные возбудители.

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