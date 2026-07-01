В Уганде выявили изолированный случай вируса Марбург

Вирус выявлен у умершего полуторагодовалого ребенка в округе Кьегегва на западе Уганды. По данным медиков, у контактировавших с заболевшим лиц симптомы не развились, а активных случаев заболевания вирусом Марбург в стране сейчас нет. При этом представитель министерства здравоохранения Уганды заявил, что ему неизвестно о вспышке инфекции. В последний раз вспышка лихорадки Марбург фиксировалась в стране в 2017 г.