В Уганде выявили изолированный случай вируса Марбург
Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о подтвержденном изолированном случае заболевания вирусом Марбург в Уганде, передает Reuters.
Вирус выявлен у умершего полуторагодовалого ребенка в округе Кьегегва на западе Уганды. По данным медиков, у контактировавших с заболевшим лиц симптомы не развились, а активных случаев заболевания вирусом Марбург в стране сейчас нет. При этом представитель министерства здравоохранения Уганды заявил, что ему неизвестно о вспышке инфекции. В последний раз вспышка лихорадки Марбург фиксировалась в стране в 2017 г.
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