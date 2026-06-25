Bloomberg: ученые разрабатывают вакцину от Эболы в отсутствие штамма

24 июня во Франции выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола – заболевание обнаружили у врача, вернувшегося из ДРК. 22 июня число подтвержденных случаев заражения в ДРК достигло 1003. 20 июня минздрав Израиля сообщил о первом подозрении на заражение вирусом Эбола у мужчины, вернувшегося из Конго. На 14 июня количество официально подтвержденных случаев заражения в Африке достигло 801 (782 в ДРК, 19 в Уганде), число смертей – 180.