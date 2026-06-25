Bloomberg: ученые разрабатывают вакцину от Эболы в отсутствие штамма
Ученые, работающие над созданием вакцин и методов лечения от лихорадки Эбола, не могут получить жизнеспособные образцы нового штамма, который распространяется в ДР Конго. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.
«Ученые, стремящиеся разработать потенциальные вакцины и методы лечения смертельной вспышки лихорадки Эбола, вынуждены делать это без жизнеспособного образца вируса», – цитирует агентство свои источники.
Причины, по которым вирусные изоляты, выделенные в ходе нынешней вспышки в ДР Конго, не были вывезены за пределы страны, остаются неясными. По данным Bloomberg, задержка связана с опасениями, что передача образцов может привести к их коммерческому использованию.
Ранее Национальный институт общественного здравоохранения ДР Конго сообщил о 277 умерших и 1094 подтвержденных случаях заражения. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой в ДРК и Уганде чрезвычайной, представляющей угрозу для других стран, и оценила региональный риск распространения вируса как высокий.
Вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде была зафиксирована в мае 2026 г. ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации 15 июня. По данным местных властей, большинство случаев заражения приходится на восточные провинции ДР Конго, граничащие с Угандой.
24 июня во Франции выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола – заболевание обнаружили у врача, вернувшегося из ДРК. 22 июня число подтвержденных случаев заражения в ДРК достигло 1003. 20 июня минздрав Израиля сообщил о первом подозрении на заражение вирусом Эбола у мужчины, вернувшегося из Конго. На 14 июня количество официально подтвержденных случаев заражения в Африке достигло 801 (782 в ДРК, 19 в Уганде), число смертей – 180.