Во Франции выявили первый случай заражения Эболой

Эбола вызывает тяжелое заболевание со средним коэффициентом летальности 50%. Среди первых симптомов лихорадки – внезапное повышение температуры, сильная слабость, головная и мышечная боль, боль в горле, рвота, диарея, сыпь и др. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утверждал, что российские специалисты разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола, однако препарат еще должен пройти необходимые этапы испытаний.