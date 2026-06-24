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Во Франции выявили первый случай заражения Эболой

Лихорадку обнаружили у врача, вернувшегося из Конго
Ведомости

Французский врач, вернувшийся из Демократической Республики Конго (ДРК), заразился лихорадкой Эбола. Об этом сообщила газета Le Parisien.

«Министерство здравоохранения подтверждает выявление первого положительного случая заболевания лихорадкой Эбола на территории страны», – говорится в заявлении. Случай был выявлен на материковой части Франции.

20 июня первый случай подозрения на Эболу был зафиксирован в Израиле. Мужчина, вернувшийся из Демократической Республики Конго, обратился за медицинской помощью с лихорадкой и головной болью.

Вспышка вируса Эбола вряд ли перерастет в новую пандемию

Общество

Вспышка заболевания произошла весной 2026 г. в ДР Конго и Уганде. 22 июня стало известно, что число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в ДРК составило 1003, зарегистрировано 254 смерти. Как минимум 78 медсестер, врачей и других медработников заболели во время эпидемии, а умерли – 18.

Эбола вызывает тяжелое заболевание со средним коэффициентом летальности 50%. Среди первых симптомов лихорадки – внезапное повышение температуры, сильная слабость, головная и мышечная боль, боль в горле, рвота, диарея, сыпь и др. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утверждал, что российские специалисты разработали вакцину против нового штамма лихорадки Эбола, однако препарат еще должен пройти необходимые этапы испытаний.

Financial Times писала, что текущая вспышка лихорадки Эбола в Африке стала «генеральной репетицией» следующей глобальной пандемии на фоне ослабления международной системы здравоохранения. Нынешняя вспышка вызвана редким штаммом Bundibugyo, против которого не действуют существующие вакцины и методы лечения.

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