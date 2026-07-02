МИД РФ: недружественные страны пытаются восстановить связи с Приморьем
Ряд недружественных государств в последнее время проявляет заинтересованность в возобновлении контактов с Приморским краем. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.
По словам дипломата, такая тенденция стала заметна в течение последнего года. Волосатов отметил, что, по его мнению, эти страны сами стали заложниками проводимой антироссийской политики.
«Четыре года их гражданам рассказывали ужасы о России, а теперь приходится объяснять, почему это все ложь», – добавил он.
Исполняющий обязанности представителя МИД также подчеркнул, что российская сторона не намерена выступать инициатором восстановления утраченных контактов. Позиция Москвы по этому вопросу уже была обозначена официальным представителем МИД Марией Захаровой.
23 июня замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил на вопрос «Ведомостей», что Москва не видит никакого желания со стороны Евросоюза (ЕС) вести переговоры с Россией. По его словам, страны ЕС говорят о том, что Европа должна быть за столом переговоров, но это желание никак не проявляется в практических действиях. Дипломат напомнил, что Россия готова к разговору со всеми.
Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил прессе, что Москва готова к диалогу с Евросоюзом.
19 июня пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Россия готова к диалогу с европейскими политическими силами, которые выступают за возобновление контактов с Москвой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов. Представитель Кремля отметил, что Москва готова к возобновлению диалога с теми силами в Европе, которые заинтересованы в содержательных переговорах.