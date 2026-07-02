МИД РФ: недружественные страны пытаются восстановить связи с Приморьем

23 июня замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил на вопрос «Ведомостей», что Москва не видит никакого желания со стороны Евросоюза (ЕС) вести переговоры с Россией. По его словам, страны ЕС говорят о том, что Европа должна быть за столом переговоров, но это желание никак не проявляется в практических действиях. Дипломат напомнил, что Россия готова к разговору со всеми.