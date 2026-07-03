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Axios: Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его итогам стороны договорились провести личную встречу. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

«Офис премьер-министра Израиля заявил, что они договорились встретиться в США в ближайшее время», – написал Равид.

3 июля газета The New York Times сообщила, что в Белом доме подозревают, что Израиль мог готовить покушения на представителей иранской делегации во время переговоров. По данным издания, потенциальными целями рассматривались глава МИД Ирана Аббас Арагчи и председатель меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

Как утверждает NYT, еще на начальном этапе переговорного процесса Вашингтон узнал, что Галибаф может стать целью Израиля, и обратился к израильским властям с просьбой не предпринимать подобных действий. По оценке газеты, эта ситуация свидетельствует о расхождении подходов США и Израиля с начала конфликта.

2 июля Нетаньяху заявил о намерении постепенно отказаться от финансовой помощи США. По его словам, Израиль рассчитывает в течение ближайшего десятилетия поэтапно снизить зависимость от американской поддержки. Такую позицию израильский премьер объяснил текущим состоянием экономики страны.

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