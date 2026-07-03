Axios: Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США

Как утверждает NYT, еще на начальном этапе переговорного процесса Вашингтон узнал, что Галибаф может стать целью Израиля, и обратился к израильским властям с просьбой не предпринимать подобных действий. По оценке газеты, эта ситуация свидетельствует о расхождении подходов США и Израиля с начала конфликта.