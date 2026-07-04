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Съезд «Справедливой России» утвердил кандидатов на выборы в Госдуму

Всего в списке 487 кандидатов
Ведомости

Партия «Справедливая Россия» утвердила 487 кандидатов на выборы в Госдуму. Решение было принято в ходе второй части 15-го предвыборного съезда партии.

В общефедеральную четверку входят председатель партии Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, первый зампред комитета ГД по информационным технологиям Марина Ким и участник СВО Олег Чернышев, как и предсказывали «Ведомости». Еще 259 человек включены в 37 региональных групп.

По одномандатным округам СР выдвинула 224 кандидата. Как пишет «РИА Новости», среди них – десять действующих депутатов Госдумы, в том числе Анатолий Аксаков и Галина Хованская.

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Некоторые региональные группы возглавляют также действующие депутаты Госдумы, в том числе Александр Терентьев, Игорь Ананских, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Николай Новичков, Андрей Кузнецов, Анатолий Грешневиков, Алексей Чепа, Александр Ремезков, Валерий Гартунг, Сергей Кабышев и Михаил Делягин.

Бывший первый вице-премьер Украины, экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов возглавил региональную группу, в которую входят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым и Севастополь.

В 2021 г. «Справедливая Россия» получила 7,46% голосов на парламентских выборах. В Госдуму прошли 27 депутатов: по федеральному списку справороссы заполучили 19 мандатов, а по одномантаным округам – 8.

Выборы 2026 г. пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов Госдумы: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

«Единая Россия» по итогам XXIII съезда представила пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму в 2026 г. В нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Юнармии» Владислав Головин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный.

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