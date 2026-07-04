Путин заморозил порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который сохраняет до конца 2029 г. порог выручки в 20 млн руб. для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) от уплаты НДС. Ранее планировалось поэтапное снижение порога: до 15 млн руб. с 2027 г. и до 10 млн руб. с 2028 г.
Принятый закон переносит снижение порога: до 15 млн руб. – на 2030 г., до 10 млн руб. – на 2031 г. По оценке Минфина РФ, благодаря этому более 360 тыс. предпринимателей будут освобождены от уплаты НДС.
В конце июня 2026 г. Госдума единогласно поддержала в первом чтении проект поправок о фиксации порога выручки в 20 млн руб. для освобождения малого бизнеса на УСН от уплаты НДС, а 24 июня приняла закон во втором и третьем чтениях. 26 июня бизнес-объединения попросили правительство и Госдуму заморозить пороги по доходам для предпринимателей на патентной системе налогообложения, которые синхронизированы с порогами для УСН.