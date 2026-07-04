Путин заморозил порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей

В конце июня 2026 г. Госдума единогласно поддержала в первом чтении проект поправок о фиксации порога выручки в 20 млн руб. для освобождения малого бизнеса на УСН от уплаты НДС, а 24 июня приняла закон во втором и третьем чтениях. 26 июня бизнес-объединения попросили правительство и Госдуму заморозить пороги по доходам для предпринимателей на патентной системе налогообложения, которые синхронизированы с порогами для УСН.