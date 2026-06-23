Госдума поддержала поправки о фиксации порога НДС для малого бизнеса

Госдума поддержала поправки о фиксации порога НДС для малого бизнесаЗаконопроект прошел первое чтение после одобрения профильного комитета и правительства
Депутаты единогласно поддержали в первом чтении проект поправок о сохранении порога годового дохода бизнеса для уплаты НДС на уровне 20 млн руб. в ходе заседания Госдумы 23 июня. За принятие проголосовали 373 участника, воздержавшихся и высказавшихся против не было.
Законопроект сохраняет действующий порог в 20 млн руб. до конца 2029 г. Затем лимит планируют снижать поэтапно. С 2030 г. он составит 15 млн руб., а с 2031 г. – 10 млн руб. Обязанность платить НДС возникнет в случае превышения лимита как в предыдущем, так и в текущем году. В текущем году НДС уплачивают компании, чей доход превысил 20 млн руб. в 2025 г.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам 22 июня поддержал законопроект «О внесении изменений в статью 145 части второй Налогового кодекса РФ». Депутаты рекомендовали принять проект закона. Профильный комитет обосновал решение тем, что «реализация предложенной президентом РФ меры направлена на реальную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса», поддержит занятость и формирование более предсказуемой деловой среды, говорится в заключении на портале СОЗД.
Представители фракций в ходе заседания Госдумы озвучили собственные инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса в России. Например, депутат от партии «Новые люди» Александр Демин предложил ввести дифференцированное налогообложение. По его словам, ставка должна зависеть от социальной значимости и реальной рентабельности отрасли. Также он выступил за то, чтобы унифицировать все спецрежимы, ввести для малого бизнеса один единый налог, независимо от организационно-правовой формы. В числе предложений «Новых людей» также есть минимальный трехлетний срок перед вступлением в силу налоговых изменений, который нужно зафиксировать в Налоговом кодексе, отметил Демин. По его мнению, «такие подходы естественным образом решают проблему дробления».
КПРФ выступает за возвращение планки к 60 млн руб. – столько она составляла до 2025 г., заявил депутат от партии Евгений Бессонов. Он отметил, что за I квартал закрылось больше 200 000 малых и средних предприятий, хотя виноват в этом не только закон о снижении лимита выручки для уплаты НДС.
Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект 9 июня – спустя несколько дней после того, как президент России Владимир Путин призвал оставить действующий лимит «на максимально длительное время» в ходе ПМЭФа. Правительство поддержало поправки. Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству также высказался за принятие документа, следует из материалов СОЗД.
При этом бюджет может недополучить доходы на сумму 51 млрд руб. в 2027 г. и по 100 млрд руб. в 2028–2029 гг. из-за отказа от снижения порога, следует из финансового-экономического обоснования к законопроекту.
Поддержка для МСП
Сохранение порога в 20 млн руб. направлено прежде всего на стабилизацию положения малого и среднего бизнеса, который сильно пострадал от роста налоговой нагрузки, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко. Негативные тенденции в сегменте МСП усилились в первые месяцы 2026 г., указывает он. Часть компаний закрывается, налоговая база начала сокращаться, доля наличных расчетов выросла, отмечает Клисенко. По его мнению, принятие поправок в Налоговый кодекс может остановить эти процессы. При этом сектор МСП сохраняет высокую социальную значимость и формирует 21% ВВП страны, подчеркивает Клисенко.
Снижение порога до 10 млн руб. поставило бы компании перед непростым выбором, считает партнер департамента налогов и права компании ДРТ Татьяна Кофанова. По ее словам, они могли бы либо поднять цены для конечных потребителей и рисковать потерей спроса, либо принять бремя НДС на себя, что неизбежно сократило бы маржинальность. Кофанова добавляет, что сохранение текущего порога позволяет МСП на время избежать обеих угроз. Поправки позволят отложить ужесточение налогообложения для 360 000 малых и средних предприятий и помогут предпринимателям адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам, заявил 9 июня министр финансов Антон Силуанов.
Объединение МСП «Опора России» направляло обращения к президенту и председателю правительства с предложением отказаться от дальнейшего снижения порога для уплаты НДС, говорил в интервью «Ведомостям» президент организации Александр Калинин.
Сохранение порога снизит готовность к более глубокому дроблению бизнеса и даст предпринимателям время на адаптацию к новым правилам обложения НДС, полагает Кофанова. При этом основной вклад в снижение интереса к этой незаконной схеме вносит ужесточение налогового контроля, напоминает партнер Kept, руководитель департамента налогов и права Михаил Орлов. Налоговые органы без особого труда выявляют искусственное распределение выручки между несколькими юрлицами для сохранения освобождения от НДС, говорит Орлов.
Нет необходимости снижать порог выручки для уплаты НДС с целью борьбы с дроблением бизнеса, утверждал президент РСПП Александр Шохин в интервью «Ведомостям». Он пояснял, что налоговая служба уже располагает достаточным набором инструментов для индивидуального выявления подобных схем. По его словам, ФНС может устанавливать аффилированность компаний и выявлять подобные схемы с помощью цифровых технологий. В этих условиях сохранение лимита на уровне 20 млн руб. выглядит более эффективным решением, отмечал Шохин.
Влияние на крупный бизнес
Крупный бизнес эта мера затронет только в той степени, в которой он работает с контрагентами на УСН, считает директор практики косвенного налогообложения ТеДо Ирина Цыганкова. Крупные компании на общем режиме налогообложения имеют право на вычет входного НДС, поэтому временное сохранение действующего порога не окажет на них прямого влияния, отмечает Кофанова. При этом объем вычетов может сократиться, добавляет она.
Сохранение действующего порога доходов позволит крупному бизнесу как минимум в ближайшие три года не тратить дополнительные трудовые и финансовые ресурсы на пересогласование цен с контрагентами на УСН, считает Цыганкова. Компании также смогут избежать лишней работы по корректировке договоров, уточнению бюджетов и другим сопутствующим процедурам, добавляет она.