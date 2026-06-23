Госдума поддержала поправки о фиксации порога НДС для малого бизнеса

Представители фракций в ходе заседания Госдумы озвучили собственные инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса в России. Например, депутат от партии «Новые люди» Александр Демин предложил ввести дифференцированное налогообложение. По его словам, ставка должна зависеть от социальной значимости и реальной рентабельности отрасли. Также он выступил за то, чтобы унифицировать все спецрежимы, ввести для малого бизнеса один единый налог, независимо от организационно-правовой формы. В числе предложений «Новых людей» также есть минимальный трехлетний срок перед вступлением в силу налоговых изменений, который нужно зафиксировать в Налоговом кодексе, отметил Демин. По его мнению, «такие подходы естественным образом решают проблему дробления».