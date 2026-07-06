В аэропорту Омска введены временные ограничения на полеты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 15 беспилотников, летевших в сторону столицы. После атаки БПЛА погибла жительница Керчи, еще два человека в Крыму пострадали. В Ленобласти сбили 56 дронов. В районах портов Усть-Луга и Высоцк повреждены объекты инфраструктуры, пострадавших нет.