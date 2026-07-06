В аэропорту Омска введены временные ограничения на полеты
В аэропорту Омска «Центральный» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
По данным Минобороны, дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 519 беспилотников самолетного типа в небе над над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.