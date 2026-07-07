Буданов заявил, что пик конфликта с Польшей еще впереди

По его словам, несмотря на то что Россия «немножко мощнее, чем Польша», Украина не приняла ультиматумов от Москвы и не примет их от других стран. «Да, тяжело, плохо, крови много. Но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны?» – заявил глава офиса президента.