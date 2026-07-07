Буданов заявил, что пик конфликта с Польшей еще впереди
Пик конфликта между Украиной и Польшей еще впереди и наступит в ближайшие дни – к годовщине Волынской трагедии 11 июля. Такое мнение высказал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) в интервью «РБК-Украина».
«Он точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немножко меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов», – сказал Буданов.
По его словам, несмотря на то что Россия «немножко мощнее, чем Польша», Украина не приняла ультиматумов от Москвы и не примет их от других стран. «Да, тяжело, плохо, крови много. Но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны?» – заявил глава офиса президента.
Конфликт между Киевом и Варшавой обострился в мае после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА). В ответ президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла – высшей награды республики, а позднее заявил о неприятии бандеровской символики в Польше. Варшава дала Киеву несколько дней на переименование подразделения, назвав его героизацию «недружественным шагом». В Кремле одобрили реакцию Польши.
В 2016 г. сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом, совершенным ОУН-УПА против поляков, евреев, армян, чехов и представителей других национальных меньшинств. В 2025 г. президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного националистическими украинскими организациями ОУН и УПА. В 2023 г. пресс-секретаря польского МИДа уволили после его требований к Зеленскому извиниться за Волынскую резню.