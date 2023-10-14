Пресс-секретаря польского МИДа уволили после требований к Зеленскому
Власти Польши уволили пресс-секретаря своего МИДа Лукаша Ясина, который в мае требовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во Вторую мировую войну. Об этом чиновник сообщил в соцсети Х.
«Пресс-секретарь – это сапер, а каждого сапера можно подорвать миной. Я завершаю выполнение обязанностей пресс-секретаря и всех благодарю», – написал он.
В мае Ясина в интервью порталу Onet заявил, что Варшава советует Зеленскому извиниться за события 1942-1943 гг., получившие название Волынская резня. По его словам, извинения украинской стороны сказались бы позитивно на отношениях между двумя странами. RMF24 в конце мая сообщало, что чиновник ушел в отпуск и уже не вернется на пост пресс-секретаря министерства.
В июле сейм Польши принял резолюцию, в которой говорится, что Киев должен признать вину в Волынской резне для польско-украинского примирения. По данным сейма, жертвами геноцида стали более 100 000 поляков. Еще «несколько сотен тысяч» были вынуждены покинуть регион. В 2016 г. нижняя палата польского парламента признала Волынскую резню геноцидом. С этого момента в стране 11 июля отмечается национальный день памяти жертв геноцида граждан Польши украинскими националистами.