Пресс-секретаря польского МИДа уволили после требований к Зеленскому

В мае Ясина в интервью порталу Onet заявил, что Варшава советует Зеленскому извиниться за события 1942-1943 гг., получившие название Волынская резня. По его словам, извинения украинской стороны сказались бы позитивно на отношениях между двумя странами. RMF24 в конце мая сообщало, что чиновник ушел в отпуск и уже не вернется на пост пресс-секретаря министерства.