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Пресс-секретаря польского МИДа уволили после требований к Зеленскому

Ведомости

Власти Польши уволили пресс-секретаря своего МИДа Лукаша Ясина, который в мае требовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за истребление украинскими националистами польского населения Волыни во Вторую мировую войну. Об этом чиновник сообщил в соцсети Х.

«Пресс-секретарь – это сапер, а каждого сапера можно подорвать миной. Я завершаю выполнение обязанностей пресс-секретаря и всех благодарю», – написал он.

В мае Ясина в интервью порталу Onet заявил, что Варшава советует Зеленскому извиниться за события 1942-1943 гг., получившие название Волынская резня. По его словам, извинения украинской стороны сказались бы позитивно на отношениях между двумя странами. RMF24 в конце мая сообщало, что чиновник ушел в отпуск и уже не вернется на пост пресс-секретаря министерства.

В июле сейм Польши принял резолюцию, в которой говорится, что Киев должен признать вину в Волынской резне для польско-украинского примирения. По данным сейма, жертвами геноцида стали более 100 000 поляков. Еще «несколько сотен тысяч» были вынуждены покинуть регион. В 2016 г. нижняя палата польского парламента признала Волынскую резню геноцидом. С этого момента в стране 11 июля отмечается национальный день памяти жертв геноцида граждан Польши украинскими националистами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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