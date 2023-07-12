Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
Сейм Польши принял резолюцию, в которой говорится, что Киев должен признать вину в Волынской резне для польско-украинского примирения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты польского парламента.
«Польско-украинское примирение, которое годами выстраивалось представителями обоих народов, должно также включать признание вины и увековечение память жертв Второй мировой войны», – говорится в документе, принятом в 80-летнюю годовщину Волынской резни.
В резолюции отмечается, что 11 июля 1943 г. на Волыни произошло «кровавое воскресенье», которое стало «кульминацией» геноцида, проводившегося руководителями Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) с начала 1943 г. В этот день отряды националистов атаковали 99 населенных пунктов современной Волынской области Украины, в которых проживали этнические поляки.
По данным сейма, жертвами геноцида стали более 100 000 поляков. Еще «несколько сотен тысяч» были вынуждены покинуть регион. В 2016 г. нижняя палата польского парламента признала Волынскую резню геноцидом. С этого момента в стране 11 июля отмечается национальный день памяти жертв геноцида граждан Польши украинскими националистами.
Накануне, 11 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Варшава «предала память жертв Волынской трагедии», поскольку поставляет Киеву вооружение. По его словам, Киев, вместо того чтобы признать «действия бандеровцев геноцидом польского населения», возвел ответственных за преступления в герои.