Газета
Политика

Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне

Ведомости

Сейм Польши принял резолюцию, в которой говорится, что Киев должен признать вину в Волынской резне для польско-украинского примирения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты польского парламента.

«Польско-украинское примирение, которое годами выстраивалось представителями обоих народов, должно также включать признание вины и увековечение память жертв Второй мировой войны», – говорится в документе, принятом в 80-летнюю годовщину Волынской резни. 

В резолюции отмечается, что 11 июля 1943 г. на Волыни произошло «кровавое воскресенье», которое стало «кульминацией» геноцида, проводившегося руководителями Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) с начала 1943 г. В этот день отряды националистов атаковали 99 населенных пунктов современной Волынской области Украины, в которых проживали этнические поляки. 

Ранее по теме: Володин обвинил Варшаву в поставках Киеву оружия для новых преступлений

По данным сейма, жертвами геноцида стали более 100 000 поляков. Еще «несколько сотен тысяч» были вынуждены покинуть регион. В 2016 г. нижняя палата польского парламента признала Волынскую резню геноцидом. С этого момента в стране 11 июля отмечается национальный день памяти жертв геноцида граждан Польши украинскими националистами.

Накануне, 11 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Варшава «предала память жертв Волынской трагедии», поскольку поставляет Киеву вооружение. По его словам, Киев, вместо того чтобы признать «действия бандеровцев геноцидом польского населения», возвел ответственных за преступления в герои.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных