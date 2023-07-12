Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне

В резолюции отмечается, что 11 июля 1943 г. на Волыни произошло «кровавое воскресенье», которое стало «кульминацией» геноцида, проводившегося руководителями Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) с начала 1943 г. В этот день отряды националистов атаковали 99 населенных пунктов современной Волынской области Украины, в которых проживали этнические поляки.