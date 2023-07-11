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Володин обвинил Варшаву в поставках Киеву оружия для новых преступлений

Ведомости

Оружие, которое Киев получает от Варшавы «для новых преступлений», является признаком того, что Польша предала память жертв Волынской резни, в результате которого было убито несколько тысяч поляков. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«А Варшава, предавая память жертв Волынской трагедии, снабжает киевский режим очередными партиями оружия для новых преступлений. <...> С их стороны [руководства Польши] это больше чем предательство по отношению к собственному народу», — написал он.

Володин напомнил, что 11 июля – День памяти жертв Волынской резни, в результате которой в период с 1943 по 1944 г. с целью изгнать польское население из Волыни были «зверски убиты десятки тысяч человек».

По словам Володина, все убийства были совершены членами Организации украинских националистов и ее военного подразделения —Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России). Сейчас же в Киеве те, кто ответственен за эти преступления, возведены в герои, добавил Володин. «Вместо того, чтобы признать действия бандеровцев геноцидом польского населения, ставит им памятники, защищает и продвигает их идеологию», – написал он.

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После начала спецоперации России на Украине западные страны стали оказывать Украине финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российская сторона не раз критиковала поставки оружия Киеву. Также власти отмечали, что западные страны таким образом становятся стороной конфликта. В конце мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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