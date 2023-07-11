Володин обвинил Варшаву в поставках Киеву оружия для новых преступлений

По словам Володина, все убийства были совершены членами Организации украинских националистов и ее военного подразделения —Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в России). Сейчас же в Киеве те, кто ответственен за эти преступления, возведены в герои, добавил Володин. «Вместо того, чтобы признать действия бандеровцев геноцидом польского населения, ставит им памятники, защищает и продвигает их идеологию», – написал он.