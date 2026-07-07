Песков рассказал об ответе России на милитаризацию Европы

3 июля Песков также говорил о перемещении Евросоюза в экономико-военную сторону. По его словам, ЕС обретает военную идентичность. Слова представителя Кремля прозвучали на фоне заявления посольства РФ в Гааге о том, что Нидерланды активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО. 2 июля Песков сказал, что милитаризация Евросоюза, становление его военной идентичности вынуждают Россию планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности. В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас пообещала новые антироссийские санкции.