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Песков рассказал об ответе России на милитаризацию Европы

Ведомости

Россия будет принимать дополнительные меры для обеспечения национальной безопасности на фоне усиления военной составляющей Европейского союза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

По словам представителя Кремля, Москва внимательно следит за тем, как Евросоюз трансформируется в экономический и военный блок. Он также отметил, что европейские государства увеличивают военные расходы и стремятся приблизить военную инфраструктуру к российским границам. На этом фоне российская сторона примет все меры предосторожности, подчеркнул Песков.

Песков в интервью также заявил, что ЕС перестраивается из преимущественно экономического объединения в экономико-военный блок, поскольку европейские страны пришли к выводу, что больше не могут рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США.

3 июля Песков также говорил о перемещении Евросоюза в экономико-военную сторону. По его словам, ЕС обретает военную идентичность. Слова представителя Кремля прозвучали на фоне заявления посольства РФ в Гааге о том, что Нидерланды активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО. 2 июля Песков сказал, что милитаризация Евросоюза, становление его военной идентичности вынуждают Россию планировать дополнительные меры по обеспечению безопасности. В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас пообещала новые антироссийские санкции.

В конце июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад ждут катастрофические последствия, если страны примут решение покуситься на безопасность России. Дипломат подчеркнул, что независимо от экономической ситуации в США главными инициаторами подобного курса выступают страны Европы, например Германия и Франция. Рябков отметил, что эти действия становятся частью скрытой подготовки государств к возможному крупномасштабному конфликту с Москвой в 2030 г.

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