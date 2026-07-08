Собянин: на подлете к Москве сбиты три беспилотника
Силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Mах.
«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин.
Ранее Собянин сообщал, что средства ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника. До этого мэр сообщал об одном сбитом БПЛА, а ночью - об отражении атаки трех дронов, летевших в сторону столицы. Всего, по данным Минобороны, в ночь на 8 июля силы ПВО ликвидировали 415 украинских беспилотников над российскими регионами.