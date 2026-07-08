5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что конфликт на Украине фактически превратился в полноценную войну против России, так как за Киевом стоят страны Запада. «За Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», – сказал тогда представитель Кремля. Он отметил, что западные страны помогают Украине целиться с помощью спутников и «наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру».