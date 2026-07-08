Bloomberg: Трамп на закрытой части саммита не дал конкретных обещаний по Украине
Президент США Дональд Трамп во время закрытой части саммита НАТО в Анкаре не дал конкретных обещаний по украинскому урегулированию союзникам из Европы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп говорил об Иране, пока европейские страны пытались обратить его внимание на Украину. При этом глава Белого дома дал им по этому вопросу «лишь общие обещания о поддержке». Американский лидер также сказал союзникам, что США продолжат продажу оружия. Bloomberg считает, что оно может быть затем направлено Украине.
8 июля на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет для Patriot. «Это довольно здорово», – сказал американский лидер.
5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что конфликт на Украине фактически превратился в полноценную войну против России, так как за Киевом стоят страны Запада. «За Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», – сказал тогда представитель Кремля. Он отметил, что западные страны помогают Украине целиться с помощью спутников и «наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру».