Новак: правительство увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума

28 июня Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке существует, однако не носит критического характера. По его словам, атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры создают определенные сложности, но поврежденные объекты оперативно восстанавливаются. В тот же день глава государства провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, по итогам которого поручил проработать дополнительные меры для гарантированного и бесперебойного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций.