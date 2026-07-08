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Новак: правительство увеличило загрузку действующих НПЗ до максимума

Ведомости

Правительство увеличило загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) до максимума и сократило сроки ремонтов предприятий. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Ситуация с топливом частично стабилизирована, но пока остается непростой», – заявил Новак.

Он рассказал, что спрос на топливо вырос на треть, что еще сильнее загрузило автозаправочные станции (АЗС). По его словам, крупные нефтяные компании поставляют топливо в приоритете в те регионы, где присутствуют независимые АЗС.

Новак в ходе доклада также сообщил, что кабмин ввел запрет на экспорт дизельного топлива для увеличения поставок на внутренний рынок.

28 июня Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке существует, однако не носит критического характера. По его словам, атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры создают определенные сложности, но поврежденные объекты оперативно восстанавливаются. В тот же день глава государства провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, по итогам которого поручил проработать дополнительные меры для гарантированного и бесперебойного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций.

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