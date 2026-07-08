Трамп заявил о намерении исключить Сирию из списка спонсоров терроризма
Президент США Дональд Трамп заявил, что исключит Сирию из американского списка стран – спонсоров терроризма. Об этом он сообщил на встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщает Bloomberg.
«Я думаю, я это сделаю. Почему бы и нет? Он [аш-Шараа] проделал отличную работу», – сказал Трамп журналистам. Сирия находится в этом списке с 1979 г. Сейчас там также остаются Иран, КНДР и Куба.
По словам Трампа, Сирия могла бы помочь с решением проблемы «Хезболлы» в Ливане. При этом сам аш-Шараа ранее исключал военное вмешательство Сирии в Ливане, хотя и заявлял о готовности поддержать стабильность в соседней стране.
Как отмечает Bloomberg, решение Трампа стало частью стратегического поворота США в сторону взаимодействия с Дамаском. Американская администрация оказывает аш-Шараа поддержку в получении международной помощи для восстановления Сирии после гражданской войны и координирует свои действия с Турцией, которая принимает саммит НАТО, для содействия воссоединению страны. Сирия остается ареной соперничества США и Ирана, что осложняет попытки Вашингтона заключить мир с Тегераном.
В июне 2025 г. президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, предписав госсекретарю пересмотреть статус страны в списке спонсоров терроризма. Вслед за этим минфин США выдал лицензию на ранее запрещенные сделки с Сирией. В ноябре 2025 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о снятии санкций с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Тогда же аш-Шараа посетил Вашингтон, встретился с Трампом в Белом доме и назвал Сирию геополитическим союзником США.