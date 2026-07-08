Трамп заявил о намерении исключить Сирию из списка спонсоров терроризма

В июне 2025 г. президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, предписав госсекретарю пересмотреть статус страны в списке спонсоров терроризма. Вслед за этим минфин США выдал лицензию на ранее запрещенные сделки с Сирией. В ноябре 2025 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о снятии санкций с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Тогда же аш-Шараа посетил Вашингтон, встретился с Трампом в Белом доме и назвал Сирию геополитическим союзником США.