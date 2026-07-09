Дурова в четвертый раз допросили в Париже по делу 2024 года

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 г. по обвинениям, связанным с модерацией Telegram. Ему инкриминируют соучастие в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций в составе преступной группы.



17 мая прокурор Парижа Лор Беко заявила, что расследование дела против основателя Telegram продолжается, а Дуров по-прежнему находится под судебным контролем. 20 апреля Дуров сообщил, что во Франции против него ведется расследование по более чем «дюжине обвинений», каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения. 25 апреля он обвинил французских чиновников в продаже данных владельцев криптокошельков преступникам и допустил уход Telegram с французского рынка.



21 апреля Дуров заявил, что Францию ждут утечки куда более масштабные, чем взлом национального агентства по выпуску и хранению личных документов (ANTS), в результате которого были похищены имена, адреса, электронные адреса и номера телефонов 19 млн человек.



10 мая Дуров заявил, что французское правительство занимается тем же, в чем обвиняет соцсеть X и Илона Маска – незаконным сбором персональных данных и их обработкой без должной защиты.