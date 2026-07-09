Минобороны РФ получило новую партию истребителей Су-30СМ2 и Су-34

По данным представителей Ростеха, воздушные суда прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что истребители продолжают совершенствоваться, учитывая опыт их применения в зоне спецоперации. В ОАК отметили, что Су-30СМ2 имеет высокие летно-технические характеристики и маневренность. Истребитель в результате модернизации может «видеть» на значительно большем расстоянии в сравнении с предыдущей версией.