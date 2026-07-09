Минобороны РФ получило новую партию истребителей Су-30СМ2 и Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) изготовила и поставила Минобороны РФ партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщила госкорпорация. Поставки были осуществлены в рамках госзаказа.
По данным представителей Ростеха, воздушные суда прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что истребители продолжают совершенствоваться, учитывая опыт их применения в зоне спецоперации. В ОАК отметили, что Су-30СМ2 имеет высокие летно-технические характеристики и маневренность. Истребитель в результате модернизации может «видеть» на значительно большем расстоянии в сравнении с предыдущей версией.
Кроме того, истребитель-бомбардировщик Су-34 необходим российским военным для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, и др. Армия также может использовать их для выполнения задач воздушной разведки.
В мае ОАК передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны РФ протестировали истребители в нескольких рабочих режимах, а также совершили перелет на аэродром базирования. Как объяснили в корпорации, Су-35С необходимы для получения превосходства в воздухе и поражения наземных объектов, которые расположены на удаленном расстоянии от аэродрома базирования.