Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UNAC0,226-1,31%CNY Бирж.11,251+0,44%IMOEX2 186,75-1,53%RTSI907,25-0,92%RGBI113,47+0,56%RGBITR757,31+0,58%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CNN: Пакистан и Катар работают над возвращением США и Ирана за стол переговоров

Ведомости

Пакистан и Катар работают над тем, чтобы вернуть США и Иран за стол переговоров, сообщил CNN со ссылкой на источники.

Вечером 8 июля МИД Пакистана призвал стороны проявить сдержанность и воздержаться от действий, которые еще больше подорвут региональный мир и стабильность. Сторона призвала выполнять обязательства в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

В ночь на 8 июля США и Иран обменялись ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Тогда президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. По его словам, действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершено.

Центральное командование США также сообщало, что в ходе последней волны ударов американская армия поразила около 90 иранских целей. Среди них были системы ПВО, средства наблюдения за побережьем, места хранения ракет и беспилотников, военно-морские силы и инфраструктура военной логистики вдоль побережья Ирана.

Трамп заявлял прессе, что не уверен в необходимости заключения нового соглашения с Ираном. Он также предупредил, что новое руководство Ирана может «исчезнуть», как и его предшественники.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её