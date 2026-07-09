CNN: Пакистан и Катар работают над возвращением США и Ирана за стол переговоров

В ночь на 8 июля США и Иран обменялись ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Тогда президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. По его словам, действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершено.