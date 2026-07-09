CNN: Пакистан и Катар работают над возвращением США и Ирана за стол переговоров
Пакистан и Катар работают над тем, чтобы вернуть США и Иран за стол переговоров, сообщил CNN со ссылкой на источники.
Вечером 8 июля МИД Пакистана призвал стороны проявить сдержанность и воздержаться от действий, которые еще больше подорвут региональный мир и стабильность. Сторона призвала выполнять обязательства в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании.
В ночь на 8 июля США и Иран обменялись ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Тогда президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. По его словам, действие меморандума о взаимопонимании с Ираном завершено.
Центральное командование США также сообщало, что в ходе последней волны ударов американская армия поразила около 90 иранских целей. Среди них были системы ПВО, средства наблюдения за побережьем, места хранения ракет и беспилотников, военно-морские силы и инфраструктура военной логистики вдоль побережья Ирана.
Трамп заявлял прессе, что не уверен в необходимости заключения нового соглашения с Ираном. Он также предупредил, что новое руководство Ирана может «исчезнуть», как и его предшественники.