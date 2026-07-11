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Поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию остается в силе

Ведомости

Визит в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера по-прежнему в силе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в Минске 15 июня заявлял, что спецпредставители США приедут в Россию в обозримом будущем. ТАСС сообщал, что они могут посетить Россию до конца августа.

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Газета The New York Times писала, что Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с официальными лицами России и Украины по вопросам урегулирования конфликта и проводили неафишируемые личные встречи. 

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