Поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию остается в силе
Визит в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера по-прежнему в силе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в Минске 15 июня заявлял, что спецпредставители США приедут в Россию в обозримом будущем. ТАСС сообщал, что они могут посетить Россию до конца августа.
Газета The New York Times писала, что Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с официальными лицами России и Украины по вопросам урегулирования конфликта и проводили неафишируемые личные встречи.