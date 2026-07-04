ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию до конца августа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Россию до конца августа, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Возможно, до конца лета», – сказал он. По словам собеседника агентства, точных дат поездки пока нет.
Как пишет The New York Times, Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с официальными лицами России и Украины по вопросам урегулирования конфликта и проводили неафишируемые личные встречи. При этом переговорщики готовы отправиться в Москву или Киев только при появлении новых тем для обсуждения и не поедут «ради фотосессии».
24 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Уиткофф и Кушнер готовы выслушать все стороны украинского конфликта, и «это дорогого стоит». 23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретные даты визита американских переговорщиков в Москву пока не согласованы, хотя «понимание необходимости таких контактов есть».