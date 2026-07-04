ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут приехать в Россию до конца августа

Как пишет The New York Times, Уиткофф и Кушнер почти ежедневно общаются с официальными лицами России и Украины по вопросам урегулирования конфликта и проводили неафишируемые личные встречи. При этом переговорщики готовы отправиться в Москву или Киев только при появлении новых тем для обсуждения и не поедут «ради фотосессии».