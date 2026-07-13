Пушилин рассказал об оставшихся в Константиновке бойцах ВСУ
В Константиновке продолжается зачистка города от украинских подразделений. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, основные действия сейчас сосредоточены в северной и северо-восточной частях города. По словам главы республики, оставшиеся подразделения ВСУ укрываются в подвальных помещениях.
«В общем, эта работа, дозачистка, продолжается», – резюмировал Пушилин
О том, что отдельные группы ВСУ все еще могут находиться в Константиновке, и о зачистке города Пушилин говорил 11 июля. Тогда он сказал, что дозачистка города будет завершена в ближайшее время.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Константиновки группировкой «Южная». Город считается одним из ключевых опорных пунктов ВСУ в составе укрепрайона, куда также входят Славянск, Краматорск и Дружковка.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской заявил, что Константиновка является «ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации».