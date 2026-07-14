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В Японии за неделю более 4500 человек попали в больницы из-за жары

Ведомости

В Японии за неделю с 6 по 12 июля 4580 человек были госпитализированы и семь погибли из-за тепловых ударов на фоне высокой температуры. Об этом сообщает Minami-Nippon Shimbun со ссылкой на данные управления пожарной охраны министерства внутренних дел и коммуникаций.

С начала мая, когда министерство начало публиковать статистику по случаям госпитализации из-за жары, число пострадавших превысило 13 000 человек, при этом зарегистрировано 12 смертей.

В Европе также наблюдается аномальная жара. 14 июля Politico со ссылкой на предварительные официальные данные о смертности и оценки исследователей из шести наиболее пострадавших стран писало, что по меньшей мере 14 000 случаев избыточной смертности от экстремальной жары зафиксировано в странах Западной Европы. Данные, проанализированные изданием, включают около 2000 случаев избыточной смертности во Франции, 1740 – в Бельгии, 6800 – в Германии и 480 – в Нидерландах. Речь также о 810 смертях, связанных непосредственно с жарой, в Испании и примерно 2200 смертях от жары в Великобритании.

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Политика / Международные новости

Служба мониторинга смертности EuroMOMO сообщила, что в 27 странах – членах организации с 22 по 28 июня было зарегистрировано 10 650 случаев избыточной смертности.

12 июля Франция остановила три АЭС из-за жары. Еще восемь ядерных реакторов работают на пониженной мощности. 9 июля стало известно, что, по данным службы по изменению климата Copernicus, июнь стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в регионе в июне составила 20,74 градуса по Цельсию – это на 3,06 градуса выше климатической нормы.

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