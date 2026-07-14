В Японии за неделю более 4500 человек попали в больницы из-за жары

В Европе также наблюдается аномальная жара. 14 июля Politico со ссылкой на предварительные официальные данные о смертности и оценки исследователей из шести наиболее пострадавших стран писало, что по меньшей мере 14 000 случаев избыточной смертности от экстремальной жары зафиксировано в странах Западной Европы. Данные, проанализированные изданием, включают около 2000 случаев избыточной смертности во Франции, 1740 – в Бельгии, 6800 – в Германии и 480 – в Нидерландах. Речь также о 810 смертях, связанных непосредственно с жарой, в Испании и примерно 2200 смертях от жары в Великобритании.