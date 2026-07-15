Флот США перенаправил два судна за попытку нарушить блокаду Ирана

В этот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Ормузский пролив будет закрыт, пока ВС США не прекратят атаковать иранские территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские атаки на Иран не будут остановлены, пока он не скажет «хватит». По его словам, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.