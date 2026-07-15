Флот США перенаправил два судна за попытку нарушить блокаду Ирана
Вооруженные силы США перенаправили два коммерческих судна, которые пытались нарушить возобновленную морскую блокаду иранских портов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
По данным командования, с момента возобновления блокады прошло 17 часов, за которые американские военные дважды вмешались в движение коммерческих судов.
15 июля в CENTCOM заявили о новой волне атак на Иран. Удары начались в 6:00 по восточному времени (14:00 мск). Согласно сообщению CENTCOM, атаки призваны «еще больше ослабить военный потенциал иранских сил, которые использовали его для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе».
ВС Ирана также сообщили, что американская военная база «Аль-Азрак» в Иордании была атакована беспилотниками. Целью ударов стали место базирования истребителей F-18, жилые помещения на авиабазе, крупный склад оборудования американских сил.
В этот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Ормузский пролив будет закрыт, пока ВС США не прекратят атаковать иранские территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские атаки на Иран не будут остановлены, пока он не скажет «хватит». По его словам, вооруженные силы Ирана «ослабли до очень низкого уровня» после неоднократных ударов США.