ЦИК разрешил «Яблоку» открыть специальный избирательный счет

10 июля федеральные списки и списки одномандатников «Яблока» для участия в выборах были заверены. Партии удалось устранить замечания, выявленные до этого Центризбиркомом. При этом из федерального списка исключили Владимира Болдырева, который занимал четвертое место в одной из региональных групп. Тогда ЦИК отметил, что этот кандидат не смог представить сведения о расходах по крупным сделкам, а этот недостаток является неустранимым. В итоге в списке «Яблока» 274 кандидатов, еще 137 человек выдвинуты по одномандатным округам.