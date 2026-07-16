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ЦИК разрешил «Яблоку» открыть специальный избирательный счет

Валерия Хлобыстова
Юлия Малева

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила партии «Яблоко» открыть специальный избирательный счет после исправления ошибок в документах, передает корреспондент «Ведомостей».

ЦИК зарегистрировал финансовых уполномоченных «Яблока». Специальный избирательный счет позволить партии проводить финансирование кампании на выборах в Госдуму.

10 июля федеральные списки и списки одномандатников «Яблока» для участия в выборах были заверены. Партии удалось устранить замечания, выявленные до этого Центризбиркомом. При этом из федерального списка исключили Владимира Болдырева, который занимал четвертое место в одной из региональных групп. Тогда ЦИК отметил, что этот кандидат не смог представить сведения о расходах по крупным сделкам, а этот недостаток является неустранимым. В итоге в списке «Яблока» 274 кандидатов, еще 137 человек выдвинуты по одномандатным округам.

Ошибки в документах партии выявили 6 июля. ЦИК обнаружил суммарно 25 нарушений. Срок их исправления был назначен на 8 июля.

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