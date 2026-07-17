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Поставка беспилотников в войска РФ увеличилась в два раза в 2026 году

Ведомости

Объем поставок беспилотных летательных аппаратов в Вооруженные силы России в 2026 г. вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В числе ключевых направлений он назвал развитие войск беспилотных систем, а также оснащение российской армии современными образцами вооружения и военной техники. Соответствующие задачи были определены министром обороны Андреем Белоусовым в конце 2025 г.

Криворучко отметил, что в первом полугодии 2026 г. основные усилия были сосредоточены на гарантированном обеспечении действующих группировок войск средствами поражения, готовыми к боевому применению вооружением, военной и специальной техникой. Кроме того, продолжалась работа по закупке и внедрению в войска перспективных образцов вооружения, включая беспилотные летательные аппараты.

Что рассказал Белоусов о борьбе с дронами ВСУ и внедрении ИИ

Политика / Армия и спецслужбы

3 июля Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота и заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил флота, в ходе которого он отметил, что одной из приоритетных задач является наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также средств отражения воздушных атак и защиты военной и гражданской инфраструктуры.

29 июня российский министр обороны в ходе встречи с военными корреспондентами рассказал, что ИИ в российских дронах используется для автозахвата целей и навигации. По его словам, Минобороны также активно внедряет программно-аппаратный комплекс DС, в котором хранятся разного рода данные и информация для всех подразделений беспилотных систем. Белоусов сказал, что ведомство в том числе занимается внедрением технологий в системы ПВО. Он отметил, что это один из семи проектов, который должен реализоваться до конца этого года.

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