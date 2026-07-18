В порту Черноморск поражены два судна с грузами для ВСУ
ВС РФ ночью продолжили удары по украинским портам, где идет доставка грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны.
«В порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения», – сообщили в оборонном ведомстве.
В порту «Одесса» поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки ГСМ, и резервуары с ГСМ для украинской армии.
Удары наносились оружием воздушного и наземного базирования и БПЛА.