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В порту Черноморск поражены два судна с грузами для ВСУ

Ведомости

ВС РФ ночью продолжили удары по украинским портам, где идет доставка грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны.

«В порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения», – сообщили в оборонном ведомстве.

В порту «Одесса» поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки ГСМ, и резервуары с ГСМ для украинской армии. 

Удары наносились оружием воздушного и наземного базирования и БПЛА.  

Накануне ВС РФ поразили судно с грузом для ВСУ в порту Южный Одесской области. Всего с 11 по 17 июля российские силы нанесли 19 ударов по украинским портам. 

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