Собянин: силы ПВО уничтожили пять БПЛА на подлете к Москве
Силы ПВО Минобороны уничтожили пять БПЛА, летевших на Москву. Об этом в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города 18 июля сообщил, что в период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московской области летели 1892 беспилотника ВСУ. Большую часть средства ПВО перехватили на дальних рубежах, еще 207 уничтожили на подлете к Москве.
С 20:30 17 июля в направлении Московского региона двигалось более 370 украинских дронов, из которых 64 были сбиты на подступах к столице.
В Ногинске из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза, после этого власти эвакуировали роддом. После атаки ВСУ на логистический центр в Электростали один житель скончался в больнице, еще 40 человек госпитализированы.