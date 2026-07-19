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Собянин: силы ПВО уничтожили пять БПЛА на подлете к Москве

Ведомости
Ася Султанова

Силы ПВО Минобороны уничтожили пять БПЛА, летевших на Москву. Об этом в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города 18 июля сообщил, что в период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля в направлении Московской области летели 1892 беспилотника ВСУ. Большую часть средства ПВО перехватили на дальних рубежах, еще 207 уничтожили на подлете к Москве.

С 20:30 17 июля в направлении Московского региона двигалось более 370 украинских дронов, из которых 64 были сбиты на подступах к столице.

В Ногинске из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза, после этого власти эвакуировали роддом. После атаки ВСУ на логистический центр в Электростали один житель скончался в больнице, еще 40 человек госпитализированы.

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