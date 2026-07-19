Трамп призвал республиканцев включить Иран в проект о санкциях против России

16 июля портал Axios со ссылкой на источник писал, что инициатива о принятии обновленного пакета санкций против России, предложенного Грэмом, получила поддержку более 60 членов сената США. По данным издания, новая редакция законопроекта предполагает введение 100%-тных вторичных тарифов для стран, сохраняющих энергетическое сотрудничество с Москвой. В числе потенциальных целей называются ведущие покупатели российских энергоносителей, в том числе Китай и Индия.