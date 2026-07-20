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Главная / Политика /

Экс-глава аппарата СР Павлюченкова идет на выборы в Госдуму от «Новых людей»

Юлия Малева

Бывший руководитель центрального аппарата «Справедливой России» (СР) Анастасия Павлюченкова подала документы для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу № 197. На выборах 2026 г. она баллотируется от партии «Новые люди».

«Честно говоря, для меня участие в выборах в таком формате стало определенной неожиданностью. Алексей Нечаев предложил идти в Госдуму от партии «Новые люди», отстаивая те ценности, которые я считаю ключевыми. Сегодня люди ждут не просто новых лиц, а нового качества политики – открытости, здравого смысла, эффективного государственного управления и решений, которые действительно улучшают качество жизни», – рассказала Павлюченкова «Ведомостям».

По ее словам, нынешняя кампания для нее «не про противостояние с какой-то конкретной персоной», а про представление интересов жителей Ленинградского округа столицы. Павлюченкова напомнила, что на выборах в Мосгордуму в 2024 г. получила там второе место, уступив только действующему вице-спикеру столичного парламента Андрею Медведеву. Она также заявила, что избиратели сегодня ждут «молодой энергии и профессионализма вместо замшелых статусов и устаревших решений».

29 мая «Ведомости» сообщали, что Павлюченкова начала сотрудничать с партией «Новые люди». Павлюченкова возглавила центральный аппарат «Справедливой России» в октябре 2025 г., однако в марте 2026 г. подала в отставку. В апреле она объявила о выходе из партии и сложении всех должностей. Один из собеседников связывал ее уход с отказом партии от обязательств по ее дальнейшему продвижению, в том числе в ГД. Позднее лидер СР Сергей Миронов назвал ее назначение на пост главы центрального аппарата ошибкой.

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