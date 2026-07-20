Экс-глава аппарата СР Павлюченкова идет на выборы в Госдуму от «Новых людей»

29 мая «Ведомости» сообщали, что Павлюченкова начала сотрудничать с партией «Новые люди». Павлюченкова возглавила центральный аппарат «Справедливой России» в октябре 2025 г., однако в марте 2026 г. подала в отставку. В апреле она объявила о выходе из партии и сложении всех должностей. Один из собеседников связывал ее уход с отказом партии от обязательств по ее дальнейшему продвижению, в том числе в ГД. Позднее лидер СР Сергей Миронов назвал ее назначение на пост главы центрального аппарата ошибкой.