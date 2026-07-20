АТОР ожидает роста годового турпотока из Китая на 27–35%

16 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что число иностранных туристов в Москве продолжает расти, несмотря на рекомендации Евросоюза не продвигать Россию как туристическое направление. По его словам, в российских городах становится больше туристов из Китая, арабских стран и государств Персидского залива.