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АТОР ожидает роста годового турпотока из Китая на 27–35%

Ведомости

Количество поездок граждан Китая в РФ по итогам 2026 г. может увеличиться на 27–35% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По предварительным оценкам аналитической службы АТОР, прирост количества визитов китайских граждан в Россию по итогам 2026 г. может составить 27–35% в годовом выражении», – сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Ломидзе, туристическая отрасль положительно оценивает решение о продлении безвизового въезда для граждан Китая. По мнению экспертов, эта мера наряду с сохранением режима групповых безвизовых поездок, запуском трансграничной канатной дороги в Амурской области, расширением авиасообщения и другими инициативами будет способствовать дальнейшему росту турпотока.

20 июля президент Владимир Путин подписал указ, продлевающий право безвизового въезда граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 г.

16 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что число иностранных туристов в Москве продолжает расти, несмотря на рекомендации Евросоюза не продвигать Россию как туристическое направление. По его словам, в российских городах становится больше туристов из Китая, арабских стран и государств Персидского залива.

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