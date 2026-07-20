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Bloomberg: Зеленский рассматривает Драпатого на должность главкома ВСУ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ, которую сейчас занимает Александр Сырский. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Другой источник заявил, что окончательное решение еще не принято. В список кандидатов на должность главкома ВСУ входят 11 человек.

Данные об увольнении Сырского появились после отставки министра обороны страны Максима Федорова. На Украине на событие отреагировали резко, по стране прошли «картоночные протесты», а замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, подавший в отставку, назвал отстранение Федорова «большим злом для обороноспособности страны». Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отставка произошла из-за конфликта Федорова и Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным, в то время как главком, напротив, пользуется доверием Зеленского.

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Украинский журналист Виталий Глагола сообщал, что Сырский может покинуть свой пост 20 июля. По его информации, официальное объявление об увольнении главкома ВСУ ожидается в течение дня.

Однако 20 июля генштаб ВСУ опроверг сообщения об отставке главнокомандующего. В ведомстве заявили, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Там подчеркнули, что Сырский продолжает исполнять обязанности и остается на своей должности.

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