Великобритания полностью перешла на электронные визы
Великобритания с июля 2026 г. полностью перешла на электронную систему подтверждения иммиграционного статуса, отказавшись от выдачи виз в виде вклеек в паспорт. Об этом говорится в ноте британского посольства в Москве, направленной в МИД РФ.
Согласно документу, электронные визы (eVisas) стали основным способом подтверждения права на въезд и пребывание в стране для владельцев виз.
«С июля 2026 года прекращается выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям», – отмечается в сообщении дипломатического представительства (цитата по ТАСС).
При этом ранее выданные визовые вклейки с неистекшим сроком действия продолжат приниматься для поездок до окончания их действия. После завершения перехода на цифровую систему Великобритания больше не будет оформлять визы в бумажном виде в паспортах.
16 июля черногорское издание Dan сообщило, что Черногория с 1 октября может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии в рамках консолидации своей визовой политики с требованиями Европейского союза (ЕС). Сейчас граждане РФ и Белоруссии в соответствии с международными соглашениями о взаимных поездках могут находиться в стране до 30 дней без визы. Издание отмечает, что приведение визовой политики страны в соответствие с правилами ЕС должно завершиться к концу 2027 г.
9 июля министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что в Сербии продолжит действовать безвизовый режим для граждан России. В мае официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 г. 20 июля президент России Владимир Путин продлил срок действия временного безвизового порядка въезда и выезда для граждан КНР до конца 2027 г.