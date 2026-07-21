Великобритания полностью перешла на электронные визы

16 июля черногорское издание Dan сообщило, что Черногория с 1 октября может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии в рамках консолидации своей визовой политики с требованиями Европейского союза (ЕС). Сейчас граждане РФ и Белоруссии в соответствии с международными соглашениями о взаимных поездках могут находиться в стране до 30 дней без визы. Издание отмечает, что приведение визовой политики страны в соответствие с правилами ЕС должно завершиться к концу 2027 г.