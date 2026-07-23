Лавров прибыл в Киргизию на встречу глав МИД ШОС

23 июля завершились переговоры Лаврова с Рубио в Маниле. Встреча продлилась 35 минут. Рубио не стал общаться с прессой, проигнорировав вопрос, планирует ли он обсуждать с Лавровым предполагаемое содействие России Ирану в конфликте с США.‍ Переговоры Лаврова и Рубио на полях АСЕАН в столице Филиппин стартовали в 06:54 мск. Лавров намеревался обсудить с Рубио заявление президента США Дональда Трампа о возможном приближении урегулирования конфликта на Украине. Российский министр выражал надежду на выполнение договоренностей, намеченных 15 августа 2025 г., считая их возможной основой для урегулирования на Украине и дальнейшего развития российско-американских отношений.