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Лавров прибыл в Киргизию на встречу глав МИД ШОС

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Киргизию для участия в совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в МИД РФ.

Главы МИД стран ШОС на предстоящей встрече обсудят ключевые вопросы международной и региональной повестки. В центре внимания будут ситуация на пространстве организации, вопросы обеспечения безопасности и стабильности, а также задачи устойчивого развития и экономического роста в Евразии.

Ожидается, что в рамках мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних переговоров с коллегами из других государств.

В Киргизию российский министр прибыл после визита на Филиппины, где принимал участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В рамках этой поездки Лавров также провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио.

О чем полчаса говорили Лавров и Рубио в Маниле

Политика / Международные отношения

23 июля завершились переговоры Лаврова с Рубио в Маниле. Встреча продлилась 35 минут. Рубио не стал общаться с прессой, проигнорировав вопрос, планирует ли он обсуждать с Лавровым предполагаемое содействие России Ирану в конфликте с США.‍ Переговоры Лаврова и Рубио на полях АСЕАН в столице Филиппин стартовали в 06:54 мск. Лавров намеревался обсудить с Рубио заявление президента США Дональда Трампа о возможном приближении урегулирования конфликта на Украине. Российский министр выражал надежду на выполнение договоренностей, намеченных 15 августа 2025 г., считая их возможной основой для урегулирования на Украине и дальнейшего развития российско-американских отношений.

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