Собянин: на подлете к Москве уничтожены 11 беспилотников
На подлете к Москве уничтожены 11 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.
О сбитии пяти БПЛА он написал в 10:39 мск, об уничтожении еще шести – в 10:45 мск. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил мэр.
В ночь на 24 июля силы ПВО сбили 571 дрон вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, атаки отразили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.
Массированной атаке ВСУ подверглись Санкт-Петербург и Ленинградская область. Над регионом сбили 59 беспилотников, на складах Wildberries в деревне Новосаратовка после попадания дрона начался пожар. В Санкт-Петербурге временно приостановлена работа двух логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи.
Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что предприятие в Кирове утром 24 июля подверглось ракетной атаке. При этом пострадали люди.