Собянин: на подлете к Москве уничтожены 11 беспилотников

На подлете к Москве уничтожены 11 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.



О сбитии пяти БПЛА он написал в 10:39 мск, об уничтожении еще шести – в 10:45 мск. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил мэр.