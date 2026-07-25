Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года

Из-за атак БПЛА и частичного вывода мощностей НПЗ на внутреннем российском рынке возник дефицит топлива. 8 июля для стабилизации ситуации власти ввели запрет экспорта бензина и дизеля. 23 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о позитивных изменениях на топливном рынке России. Он заявил, что в регионах уже начались поставки горючего для аграриев, объемы наращиваются, а ограничения постепенно смягчаются.