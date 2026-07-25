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Новак: запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года

Запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления рынка
Ведомости

Запрет на экспорт российского бензина будет действовать до конца года, сообщил вице-премьер Александр Новак «РИА Новости». Решение касается как производителей топлива, так и компаний-непроизводителей.

Новак добавил, что запрет на экспорт дизельного топлива будет снят по мере нормализации ситуации на рынке – чтобы нефтеперерабатывающие заводы не столкнулись с переизбытком продукции и падением объемов переработки.

Плановые ремонты сибирских НПЗ перенесли на осенний период

Бизнес / ТЭК

Из-за атак БПЛА и частичного вывода мощностей НПЗ на внутреннем российском рынке возник дефицит топлива. 8 июля для стабилизации ситуации власти ввели запрет экспорта бензина и дизеля. 23 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о позитивных изменениях на топливном рынке России. Он заявил, что в регионах уже начались поставки горючего для аграриев, объемы наращиваются, а ограничения постепенно смягчаются.

24 июля министр энергетики Сергей Цивилев отметил признаки стабилизации ситуации в Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской, Архангельской и Саратовской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане.

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