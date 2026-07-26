Москва намерена добиться выдачи экс-прокурора МУС после лишения иммунитета

Члены МУС 24 июля проголосовали за отстранение Хана от должности. Поводом послужили обвинения в сексуальных домогательствах. Сам фигурант дела отвергает все претензии. Обвинения были выдвинуты в 2024 г. женщиной, которая работала под началом Хана в штаб-квартире суда в Гааге. В мае 2025 г. прокурор взял отпуск до окончания расследования управлением служб внутреннего надзора ООН. Хан будет оспаривать решение о его отстранении с поста прокурора МУСа.