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Москва намерена добиться выдачи экс-прокурора МУС после лишения иммунитета

Ведомости

Россия намерена добиться выдачи экс-прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в Россию, сообщает МИД РФ. Хана хотят привлечь к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и за покушение на лиц, пользующихся международной защитой. Хан больше не может пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута.

Члены МУС 24 июля проголосовали за отстранение Хана от должности. Поводом послужили обвинения в сексуальных домогательствах. Сам фигурант дела отвергает все претензии. Обвинения были выдвинуты в 2024 г. женщиной, которая работала под началом Хана в штаб-квартире суда в Гааге. В мае 2025 г. прокурор взял отпуск до окончания расследования управлением служб внутреннего надзора ООН.  Хан будет оспаривать решение о его отстранении с поста прокурора МУСа.

12 декабря 2025 г. Мосгорсуд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы за незаконное привлечение россиян к уголовной ответственности с февраля по март 2022 г.

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