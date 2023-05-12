Следственный комитет займется розыском трех судей Международного уголовного суда

Следственный комитет займется розыском трех судей Международного уголовного судаВ марте они выдали ордер на арест президента России
Сессия «Дети Донбасса: право на защиту» прошла в первый день работы XI Петербургского международного юридического форума. В ней приняли участие официальный представитель МИДа Мария Захарова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Модерировал беседу журналист Владимир Соловьев.
Представитель МИДа выступала первой. По словам Захаровой, выбранный Россией подход к обустройству жизни эвакуированных детей соответствует нормам Конвенции о правах ребенка 1989 г. «Для полного и гармоничного развития личности ребенка ему необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания», – напомнила она основные принципы конвенции.
В России с каждым ребенком проводится индивидуальная работа, тогда как «западные страны занимаются манипуляцией информацией о детях Донбасса». «Эта тема стала инструментом политического давления и даже поводом для выдачи абсурдного ордера на «арест» президента России», – заявила Захарова. По ее мнению, тема защиты прав детей была выбрана западными странами не случайно – «она эмоционально понятна каждому человеку».
К речи Захаровой присоединился председатель СК РФ, сообщив, что ведомство «очень быстро» возбудило уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Дело было возбуждено 20 марта, спустя три дня после того, как Уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. «Мы скоро-скоро объявим в розыск», – сказал Бастрыкин, выступая на сессии.
Россия не признает юрисдикцию МУС. Суд был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала его, но не ратифицировала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. Бастрыкин, выступая на сессии, предложил создать совместно с азиатскими странами высшую судебную инстанцию для противостояния Международному уголовному суду и Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ). Новые дела из РФ в ЕСПЧ также не рассматриваются.
С 2014 г. в Донбассе погибло более 5000 человек, в том числе 138 детей, сообщил председатель СК РФ. «Самой маленькой жертве украинской агрессии в день гибели исполнилось только 27 дней», – заявил он. За это время российские следователи возбудили более 2900 дел о событиях на Украине и в Донбассе в отношении 716 лиц. В их числе члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур, военного и политического руководства Украины, подчеркнул Бастрыкин.
После его выступления к полному залу обратился министр просвещения. «Мы никогда не допустим, чтобы ценности, разрушающие человека, были в нашей системе образования», – заявил Кравцов. По его мнению, благодаря учителям и в целом системе образования Россия вполне успешно противостоит развязанной против нее информационной войне. Государство заботится о том, чтобы дети на всей территории страны получали качественное образование, а также ограждает учеников от псевдоценностей, сказал министр.
Завершила сессию уполномоченный при президенте по правам ребенка своим рассказом о защите прав детей новых регионов. Львова-Белова затронула темы воссоединения разлученных линией фронта детей и их близких – граждан Украины, а также о необоснованных обвинениях Запада в насильственном вывозе несовершеннолетних в Россию.
«Русская сердечность проявляется во всех сложных моментах. Россия никогда не бросала своих детей – ни в Сирии, ни на Украине», – сказала она.