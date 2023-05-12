Газета
Общество

Следственный комитет займется розыском трех судей Международного уголовного суда

В марте они выдали ордер на арест президента России
Яна Суринская Анастасия Майер
Андрей Махонин / Ведомости

Сессия «Дети Донбасса: право на защиту» прошла в первый день работы XI Петербургского международного юридического форума. В ней приняли участие официальный представитель МИДа Мария Захарова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Модерировал беседу журналист Владимир Соловьев.

Представитель МИДа выступала первой. По словам Захаровой, выбранный Россией подход к обустройству жизни эвакуированных детей соответствует нормам Конвенции о правах ребенка 1989 г. «Для полного и гармоничного развития личности ребенка ему необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания», – напомнила она основные принципы конвенции.

В России с каждым ребенком проводится индивидуальная работа, тогда как «западные страны занимаются манипуляцией информацией о детях Донбасса». «Эта тема стала инструментом политического давления и даже поводом для выдачи абсурдного ордера на «арест» президента России», – заявила Захарова. По ее мнению, тема защиты прав детей была выбрана западными странами не случайно – «она эмоционально понятна каждому человеку».

К речи Захаровой присоединился председатель СК РФ, сообщив, что ведомство «очень быстро» возбудило уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Дело было возбуждено 20 марта, спустя три дня после того, как Уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. «Мы скоро-скоро объявим в розыск», – сказал Бастрыкин, выступая на сессии.

Россия не признает юрисдикцию МУС. Суд был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 г. Россия подписала его, но не ратифицировала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. Бастрыкин, выступая на сессии, предложил создать совместно с азиатскими странами высшую судебную инстанцию для противостояния Международному уголовному суду и Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ). Новые дела из РФ в ЕСПЧ также не рассматриваются.

С 2014 г. в Донбассе погибло более 5000 человек, в том числе 138 детей, сообщил председатель СК РФ. «Самой маленькой жертве украинской агрессии в день гибели исполнилось только 27 дней», – заявил он. За это время российские следователи возбудили более 2900 дел о событиях на Украине и в Донбассе в отношении 716 лиц. В их числе члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур, военного и политического руководства Украины, подчеркнул Бастрыкин.

После его выступления к полному залу обратился министр просвещения. «Мы никогда не допустим, чтобы ценности, разрушающие человека, были в нашей системе образования», – заявил Кравцов. По его мнению, благодаря учителям и в целом системе образования Россия вполне успешно противостоит развязанной против нее информационной войне. Государство заботится о том, чтобы дети на всей территории страны получали качественное образование, а также ограждает учеников от псевдоценностей, сказал министр.

Завершила сессию уполномоченный при президенте по правам ребенка своим рассказом о защите прав детей новых регионов. Львова-Белова затронула темы воссоединения разлученных линией фронта детей и их близких – граждан Украины, а также о необоснованных обвинениях Запада в насильственном вывозе несовершеннолетних в Россию.

«Русская сердечность проявляется во всех сложных моментах. Россия никогда не бросала своих детей – ни в Сирии, ни на Украине», – сказала она.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных