Следственный комитет займется розыском трех судей Международного уголовного суда

С 2014 г. в Донбассе погибло более 5000 человек, в том числе 138 детей, сообщил председатель СК РФ. «Самой маленькой жертве украинской агрессии в день гибели исполнилось только 27 дней», – заявил он. За это время российские следователи возбудили более 2900 дел о событиях на Украине и в Донбассе в отношении 716 лиц. В их числе члены радикальных националистических объединений, а также представители силовых структур, военного и политического руководства Украины, подчеркнул Бастрыкин.