Израиль ликвидировал высокопоставленного сотрудника безопасности «Хамаса» в Газе
В результате израильского удара по центральной части сектора Газа погиб высокопоставленный сотрудник палестинской службы безопасности, находящейся под контролем «Хамаса». Об этом сообщили медики и представители полиции, пишет Reuters. Речь идет о начальнике службы безопасности в центральной части Газы полковнике Ваиле эль-Ледави.
В машине, по которой нанесли удар, ехал также майор Рамез Абу Зрайк. Он тоже был ликвидирован.
Армия обороны Израиля подтвердила, что нанесла удар по боевику «Хамаса», однако не раскрыла дополнительных подробностей.
За последние месяцы израильские военные неоднократно ликвидировали членов полиции, подконтрольной «Хамасу», включая высокопоставленных чиновников. В Тель-Авиве заявляют, что многие из них входили в вооруженное крыло движения и представляли угрозу для израильских сил в Газе. 15 июня сообщалось о том, что израильские военные ликвидировали командира отряда в батальоне «Нусейрат» «Хамаса» и командира отряда в батальоне «Джабалия». В мае ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера военного крыла группировки «Хамас» Изз ад-Дина аль-Хаддада в результате авиаудара в секторе Газа.
В свою очередь, «Хамас» называет эти удары попыткой посеять хаос и анархию в анклаве и нарушением условий октябрьского соглашения о прекращении огня, которое было заключено при посредничестве США. По данным источников Sky News Arabia, соглашение о полном прекращении огня включало в себя постепенный вывод израильской армии с 70% территории сектора Газа и одновременное освобождение пленных.
Конфликт между Израилем и палестинской группировкой обострился 7 октября 2023 г., когда «Хамас» напал на южные территории Израиля. Погибли около 1200 израильтян (среди них 364 участника музыкального фестиваля), более 200 были взяты в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».