Израиль ликвидировал высокопоставленного сотрудника безопасности «Хамаса» в Газе

За последние месяцы израильские военные неоднократно ликвидировали членов полиции, подконтрольной «Хамасу», включая высокопоставленных чиновников. В Тель-Авиве заявляют, что многие из них входили в вооруженное крыло движения и представляли угрозу для израильских сил в Газе. 15 июня сообщалось о том, что израильские военные ликвидировали командира отряда в батальоне «Нусейрат» «Хамаса» и командира отряда в батальоне «Джабалия». В мае ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера военного крыла группировки «Хамас» Изз ад-Дина аль-Хаддада в результате авиаудара в секторе Газа.