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Путин проведет встречу с Матвиенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет в Кремле председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что палаты Федерального собрания завершают работу в этой сессии. Представитель Кремля также анонсировал еще один международный телефонный разговор российского лидера. С кем именно будет беседовать президент, Песков не уточнил.

«Будут и другие встречи, некоторые из них тоже могут быть открытыми для СМИ, будем вас в течение дня информировать», – отметил пресс-секретарь.

В ходе брифинга Песков также объяснил, что Путин использует форматы встреч с депутатами Госдумы и сенаторами в зависимости от его графика. По его словам, «все зависит от рабочего графика и все в интересах того, чтобы он был максимально эффективен».

27 июля российский лидер провел встречу с руководителями фракций партий Госдумы восьмого созыва в Кремле. В ней приняли участие глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. В этот же день депутаты ГД провели последнее пленарное заседание восьмого созыва. После этого парламентарии встретились с главой государства в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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