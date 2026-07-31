Захарова: Россия продолжит всеми способами защищать граждан от террора ВСУ
Россия продолжит защищать граждан и безопасность государства всеми доступными средствами от террора Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что Россия намерена применять имеющиеся возможности «точечно и эффективно». По ее словам, у государства есть необходимые ресурсы для такой работы, а также политическая поддержка и общественный запрос на обеспечение безопасности.
Официальный представитель МИД также сказала, что с 24 по 31 июля из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ погибли не менее 61 человека, 327 пострадали. Среди них один погибший ребенок и 13 раненых детей.
30 июля Захарова сообщила, что МИД РФ рассчитывает, что США дадут адекватную оценку атакам ВСУ на энергетические цепочки на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского о якобы стремлении к миру. Тогда же она назвала атаку украинских беспилотников на нефтяные танкеры в районе Новороссийска действиями террористического характера.
31 июля глава Амвросиевского округа ДНР Игорь Лызов сообщил, что не менее восьми человек пострадали при атаке ВСУ на автобус, который следовал из Краснодара в Донецк. Удар произошел уже на востоке ДНР в районе поселка Кутейниково в 4:15 мск. Одного из раненых доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные проходят лечение амбулаторно. СК России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
В Волгограде в результате атаки ВСУ повреждены многоквартирный и частный жилые дома, а также произошло возгорание на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города. При разборе завалов жилого дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Число пострадавших в результате атаки украинских БПЛА составило восемь человек.